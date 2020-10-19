Граждане нашей стране в основном оценивают свое материальное положение как удовлетворительное. Такой вывод содержится в новом исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Граждане нашей стране в основном оценивают свое материальное положение как удовлетворительное. Такой вывод содержится в новом исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Россияне скорее удовлетворены своей жизнью. По данным социологов, 60% граждан нашей страны оценили текущее материальное положение как среднее.О том, что уровень жизни их полностью устраивает, заявили 46% респондентов. Еще 30% ответили, что устраивает отчасти.Полностью неудовлетворены жизнью 23% опрошенных. Это на два процентных пункта меньше, чем в сентября прошлого года.Таким образом, общий индекс удовлетворенностью жизнью среди наших соотечественников составил 53 пункта, гласит исследование ВЦИОМ.Как писали "Дни.ру", каждый пятый работодатель в России планирует поднять зарплаты сотрудникам до конца года. Большинство компаний собирается выплачивать премии, следует из опроса сервиса "Работа.ру".Ранее аналитики провели исследование зарплатных ожиданий россиян. Оказалось что большинство наших соотечественников считают приемлемым доход от 50 тысяч рублей в месяц.Около трети опрошенных назвали оптимальной зарплату в 50-70 тысяч рублей ежемесячно. Четверть россиян считают, что для нормальной жизни нужно получать от 70 до 100 тысяч рублей.