Продолжают обсуждать концепцию. Речь о благоустройстве заброшенной территории у Дворца детского юношеского творчества. За внешний вид будущего парка отвечают архитекторы из Москвы. И то,

Продолжают обсуждать концепцию. Речь о благоустройстве заброшенной территории у Дворца детского юношеского творчества. За внешний вид будущего парка отвечают архитекторы из Москвы. И то, что они придумали – некоторым владимирцам начинает не нравиться. Один из спорных вопросов – обязательно ли что-то строить на территории парка? Напомним, разработчики концепции предложили два варианта построек: павильоны у двух