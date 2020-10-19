Скульптуры среди книг. В Областной библиотеке для детей и молодёжи открылась первая персональная выставка молодого владимирского художника Михаила Блинова. Его мир полон удивительных

Скульптуры среди книг. В Областной библиотеке для детей и молодёжи открылась первая персональная выставка молодого владимирского художника Михаила Блинова. Его мир полон удивительных идей, пластические решения энергичны, а в каждой работе скрыта маленькая история. Рабочий процесс скульптор снимает на видео и выкладывает в социальные сети, чтобы зрители узнали, как рождаются работы и сколько труда для