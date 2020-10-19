Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается непростой. Мэр города Сергей Собянин оценил вероятность ужесточения ограничений.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается непростой. Мэр города Сергей Собянин оценил вероятность ужесточения ограничений.Градоначальник сообщил, что введение комендантского часа в столице, запрет на передвижение по городу, а также на въезд и выезд – это крайние меры. По его словам, они невозможны и неприемлемы.По состоянию на 18 октября в Москве выявлено 362 тысячи случае заражения коронавирусной инфекцией. Ежедневный прирост держится на уровне 3-4 тысяч. За весь период выздоровели 273 тысячи человека, умерли 5 тысяч пациентов.С 19 октября в столице стали действовать правила для посетителей ночных развлекательных заведений. Горожане смогут попасть в бар или ночной клуб только после регистрации номера телефона по СМС или QR-коду.Если у одного из посетителей заведения будет впоследствии обнаружен COVID-19, то всех присутствовавших с ним людей проинформируют о его заражении. Они должны будут сдать тест на коронавирус.Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что если система окажется эффективной, то аналогичные меры могут .Материал дополняется.