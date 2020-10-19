При встрече один из подозреваемых взял товар для осмотра, а когда потерпевший отвлекся, распылил перцовый баллончик ему в лицо и убежал...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР УВД по ЗелАО задержали подозреваемых в разбойном нападении.В ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы со службы «02» поступило сообщение от 28-летнего жителя Московской области о том, что неизвестный распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и похитил мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на Малой Ботанической улице. Ими оказались двое приезжих 21 года и 22 лет. Похищенное изъято сотрудниками полиции и будет возвращено владельцу.Как установлено, заявитель ранее разместил объявление о продаже телефона на одном из интернет-сайтов. Посредством личной переписки неизвестный связался с молодым человеком под предлогом покупки мобильного телефона. При встрече в 8 микрорайоне Зеленограда один из подозреваемых взял товар для осмотра, а когда потерпевший отвлекся, распылил перцовый баллончик ему в лицо и убежал. После чего встретился со своим знакомым, который ожидал его неподалеку, и они скрылись с места на автомобиле такси.Следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31