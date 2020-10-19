В полицию с заявлением обратился 50-летний житель г. Москвы. Он сообщил, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 42-летнюю женщину, работавшую сиделкой, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке.В полицию с заявлением обратился 50-летний житель г. Москвы. Он сообщил, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки.В результате проверочных мероприятий информация нашла подтверждение. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартире на Мичуринском проспекте.Установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи.Следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.