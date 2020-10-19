Владимирских школьников ждут множество активностей.

В осенние каникулы станция юных натуралистов «Патриарший сад» проведет онлайн-лагерь «Жизнь в объективе: городские зарисовки». Для участия необходимо заполнить анкету-заявку.Владимирских школьников ждут множество активностей: тематические студии, мастер-классы, увлекательные квесты, уроки блогерства, квизы, арт-косплей, информационный дайджест, творческие оффлайн-задания и многое другое. Виртуальное общение пройдет в группе лагеря в Viber, тематичекие студии - на платформе Zoom.(Фото:Pixabay)