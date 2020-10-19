Один из злоумышленников забрался по строительным лесам, установленным по периметру дома, на второй этаж и с помощью металлического предмета вскрыл окно и проник в квартиру...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО и ОМВД России по району Арбат, при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже антикварных изделий из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 38-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что неизвестные лица взломали окно квартиры его знакомой, расположенной на втором этаже дома в Большом Николопесковском переулке, проникли внутрь и похитили оттуда антикварные вещи. Хозяйка квартиры в настоящее время находится в отъезде. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Кронштадском бульваре задержали одного из подозреваемых – 44-летнего жителя столицы. Через несколько дней оперативники задержали соучастника противоправного деяния – 46-летнего москвича.Установлено, что один из злоумышленников забрался по строительным лесам, установленным по периметру дома, на второй этаж и с помощью металлического предмета вскрыл окно и проник в квартиру. После чего сложил антикварные изделия в чемоданы и похитил их. Второй злоумышленник в это время следил за окружающей обстановкой, чтобы предупредить соучастника об опасности. Затем злоумышленники скрылись. При задержании похищенное было изъято.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60