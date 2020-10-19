Владимирское “Торпедо” одержало седьмую победу подряд. Чёрно-белые встретились с очередным лидером турнира ФК “Тверь”. Матч проходил на выезде в рамках 12-го тура Первенства. До

Владимирское “Торпедо” одержало седьмую победу подряд. Чёрно-белые встретились с очередным лидером турнира ФК “Тверь”. Матч проходил на выезде в рамках 12-го тура Первенства. До этой игры владимирские футболисты уже одержали 6 побед. Даже свергли с первой позиции турнирной сетки “Олимп-Долгопрудный”. После этой игры новым лидером стал как раз ФК “Тверь”. Счёт в матче открыли тверские