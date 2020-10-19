24-летний житель Петушков и его 22-летний друг из соседней области предстанут перед судом за угон машины. Молодые люди хотели проведать знакомых в другом регионе на угнанном автомобиле.

24-летний житель Петушков и его 22-летний друг из соседней области предстанут перед судом за угон машины. Молодые люди хотели проведать знакомых в другом регионе на угнанном автомобиле. История произошла в июле прошлого года. Тогда на трассе М-7 в Лакинске инспекторы ДПС остановили “ВАЗ”, в котором сидели двое молодых людей: водитель и пассажир. При проверке сотрудники