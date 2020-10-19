В Швейцарии в возрасте 87 лет ушел из жизни бывший президент страны Рене Фельбер, передает . Должность главы государства политик занимал с 1 января по 31 декабря 1992 ..

В Швейцарии в возрасте 87 лет ушел из жизни бывший президент страны Рене Фельбер, передает . Должность главы государства политик занимал с 1 января по 31 декабря 1992 года.