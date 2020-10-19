«Ростелеком» впервые во Владимирской области подключил услугу управления медиаконтентом «iScreen» для МБОУ «Гимназия №17» в г.Петушки.

«Ростелеком» впервые во Владимирской области подключил услугу управления медиаконтентом «iScreen» для МБОУ «Гимназия №17» в г.Петушки. Провайдер установил в холле второго этажа телевизионную панель с диагональю 49 дюймов, которая будет использоваться для демонстрации информации о важных событиях в деятельности школы: это расписание занятий, анонсы, фото- и видеоотчеты о мероприятиях, поздравления с праздниками, меню в столовой, правила поведения и безопасности, оповещение в чрезвычайных ситуациях и другой мультимедийный контент. Для организации сервиса цифровой провайдер задействовал собственную сеть передачи данных.Современная услуга поможет школе полностью отказаться от устаревших бумажных объявлений. Интуитивно понятный интерфейс конструктора шаблонов в личном кабинете позволит администрации школы создавать контент без специальных знаний веб-дизайна. «Ростелеком» предоставил телевизионную панель в аренду, что помогло школе избежать капитальных затрат.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Услуга по управлению школьным медиаконтентом сделает информацию легко запоминающейся и объединит телекоммуникационную инфраструктуру образовательного учреждения в единое информационное пространство. Настроить расписание показов возможно с персонального устройства из любой точки, где есть интернет. Наша услуга позволит учащимся, родителям и педагогам всегда быть в курсе школьных дел. Контент воспроизводится в современном визуальном формате: изображения, слайд-шоу, видеоролики, бегущая строка или потоковое видео, что делает привлекательным процесс подачи информации для молодого поколения».Светлана Шмодина, директор гимназии№17г. Петушки:«Современные школы, в которых учатся дети, совершенно отличаются от той среды, в которой находились их родители. Ребята живут в эпоху новых технологий, и наша задача научить школьников пользоваться ими. Услуга управления контентом "iScreen" помогает нам двигаться в направлении цифровизации школы. Телевизионная панель от "Ростелекома” выполняет множество полезных функций: это и рабочая поверхность для показа школьной информации, и кинозал для видео- и фотоматериалов, и браузер для выхода в интернет, и большой экран для демонстрации образовательных материалов. Цифровой софт позволяет решать учебные задачи и развивать интерес детей к обучению».Услуга управления медиаконтентом «iScreen»– это платформа для создания эффективного канала коммуникаций с аудиторией и централизованным управлением информационным контентом. Услуга реализуется по сервисной модели для проектов любого масштаба.Подробности о сервисах и стоимости услуг компании можно найти на сайте, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 3000.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.