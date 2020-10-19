В центре Владимира на “зебре” снова сбили пешехода. Происшествие случилось около дома №1 по улице Девическая в темное время суток. По предварительной информации полиции, 22-летняя

В центре Владимира на “зебре” снова сбили пешехода. Происшествие случилось около дома №1 по улице Девическая в темное время суток. По предварительной информации полиции, 22-летняя девушка переходила дорогу по “зебре”, когда на нее налетел автомобиль “Мицубиси”. За рулем сидел молодой человек 1998 года рождения. Лев Ревазян, зам. начальника пресс-службы регионального УМВД: В результате ДТП пешеход