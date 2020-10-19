Обвиняемый дважды проникал в подвал многоквартирного дома и похищал имущество одной из жительниц.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина одной из соседних республик, временно проживающего на территории Гороховецкого района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище).В декабре прошлого года в полицию обратилась 65-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже имущества из подвала, находящегося в многоквартирном доме. Неизвестный похитил хозяйственные принадлежности и банки с соленьями. Несколькими днями позже из того же подвала пропал бензотример и комплектующие элементы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили мужчину, который приобрел похищенный бензотример, после чего задержали подозреваемого в совершении краж.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что деньги потратил на личные нужды.В ходе следствия материальный ущерб в сумме 5 000 рублей был возмещен пенсионерке в полном объеме.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.