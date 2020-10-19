Эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется уже в ближайшее время. Такое заявление сделал внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов.

Эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется уже в ближайшее время. Такое заявление сделал внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов.За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 982 россиян. Днем ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением болезни отчитался о 15 099 новых случаях.Специалист Минздрава отметил, что в ближайшие две недели количество больных продолжит увеличиваться, но рост уже будет не таким динамичным. Затем в стране наступит период стабилизации заболеваемости.Владимир Чуланов уточнил, что меры, принятые властями, пока не нашли отражения в статистике. По его словам, эффект от ограничений развивается с некоторым отставанием. "Мы его еще ощутим", – заявил эксперт.Отметим, что наиболее напряженная обстановка складывается в Москве. С 19 октября в столичном метро у пассажиров начнут проверять наличие медицинских масок и перчаток на станциях и в вагонах.Людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуют выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Также дома следует оставаться ученикам 5-11 классов.С понедельника в столице стали действовать особые правила в отношении посетителей ночных баров и клубов. При входе они .В случае если у одного из посетителей развлекательного заведения выявят коронавирус, то всех остальных предупредят об этом по телефону. Их попросят сдать тест на наличие инфекции.