С 19 октября посещение столичных ночных клубов и баров возможно только после регистрации по номеру телефона. Вероятно, такое правило скоро будет и в других заведениях.

С 19 октября посещение столичных ночных клубов и баров возможно только после регистрации по номеру телефона. Вероятно, такое правило скоро будет и в других заведениях.О возможном введении QR-кодов в салонах красоты, непродовольственных магазинах и ресторанах рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк во время беседы с соучредителем барного объединения "Профсоюз" Дмитрием Левицким. Система заработает только в том случае, если покажет эффективность в ночных заведениях.Немерюк отметил, что в мэрии Москвы уже консультируются с предпринимателями насчет QR-кодов. Это правило рассматривается как альтернатива полному локдауну. Алексей Алексеевич считает гуманной такую систему, поскольку она позволяет выявить наличие угроз здоровью посетителей и сотрудников.Напомним, в столице с 5 октября часть работающих граждан перешли на удаленный режим. Руководители компаний должны сообщать властям, кто из сотрудников перешел на такой формат. Кроме того, с 19 октября по 1 ноября учащиеся 6-11-х классов занимаются дистанционно.Тем временем в Москве за минувшую неделю выявлено свыше 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 более 350 человек, выздоровели – около 12,3 тысячи граждан.