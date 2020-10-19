Благодаря оперативной подаче первого ствола предотвращено распространение огня по автомобилю.

В Муроме загорелся мусор в мусоровозе. Инцидент произошел в пятницу, 16 октября, на улице Красногвардейской, у дома 78. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии на место пожара происходило горение мусора и мусороприемного отделения автомобиля. Благодаря оперативной подаче первого ствола предотвращено распространение огня по автомобилю. Подразделениями МЧС России пожар был оперативно ликвидирован на площади 14 кв м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 11 человек.