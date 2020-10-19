Противоправные действия злоумышленников пресекли сотрудники полиции.

В июле прошлого года инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Собинскому району на автодороге М7 «Волга» в городе Лакинске был остановлен автомобиль «ВАЗ-21093». При проверке было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, а транспортное средство ему не принадлежит.В дальнейшем полицейские установили, что двумя часами ранее данный автомобиль угнали с парковки в городе Петушки.Водитель и находившийся в салоне пассажир признались, что разбили заднее боковое стекло двери автомобиля, проникли в салон и, повредив замок зажигания, угнали транспортное средство, планируя уехать на нем в соседний регион в гости к знакомым.Противоправные действия злоумышленников пресекли сотрудники полиции.Ущерб, причиненный собственнику, составил 120 000 рублей.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон группой лиц по предварительному сговору), завершено.Автомобиль возвращен владельцу. Ущерб от повреждений транспортного средства фигуранты возместили в полном объеме.В ближайшее время обвиняемые, 22-летний житель соседней области и 24-летний житель города Петушки, предстанут перед судом.