Обвиняемые, 22-летний житель соседнего региона и 24-летний житель Петушков, скоро предстанут перед судом.

В июле прошлого года инспекторы дорожно-патрульной на трассе М7 «Волга» в Лакинске остановили «ВАЗ-21093». При проверке сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель пьян, а машина ему не принадлежит.Выяснилось, что за два часа до этого он углан автомобиль парковки в Петушках, сообщает пресс-служба УМВД региона.Водитель и пассажир «девятки» признались, что разбили заднее боковое стекло двери, проникли внутрь и, повредив замок зажигания, угнали машину.Сумма ущерба составила 120 000 рублей.Расследование уголовного дела по п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон группой лиц по предварительному сговору) завершено.Обвиняемые, 22-летний житель соседнего региона и 24-летний житель Петушков, скоро предстанут перед судом.