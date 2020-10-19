Происшествие произошло утром 18 октября.

Утром 18 октября в 6:49 в МЧС региона поступил сигнал о пожаре в Покрове на улице Фейгина. Горела комната в одном из корпусов местного общежития, сообщает пресс-служба ведомства.Площадь возгорания составила полтора квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.«К тушению привлекались 5 единиц техники и 11 человек личного состава», - отметили в ГУ МЧС по Владимирской области.Напомним, что в минувшие выходные это второй пожар в Петушинском районе. Ранее в ЧП в садовом товариществе «Родник»