В настоящее время установлены обстоятельства десяти эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей...

«Следственным управлением УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 163 УК РФ.По версии следствия, злоумышленник, представляясь чужим именем, вел переписку с женщинами на бесплатном сайте знакомств. Чтобы доказать серьезность намерений, он предлагал им жить вместе и вступить в законный брак. Войдя таким образом в доверие, через некоторое время мужчина просил оказать ему финансовую поддержку якобы для развития совместного бизнеса. Потерпевшие оформляли на себя кредиты и передавали деньги новому интернет-знакомому. После этого он переставал выходить на связь.Также выяснилось, что обвиняемый вымогал денежные средства у одной из жертв, угрожая ей и ее родным физической расправой.В настоящее время установлены обстоятельства десяти эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.