Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00 на канале «Россия». Не пропустите!

- В Гороховецком районе пенсионерки перепрыгивают через отбойник. Почему трасса М7 отрезала Большие Лужки от цивилизации.- Две полосы , вместо шести. Октябрьский проспект перекроют на полтора месяца. Мэрия просит коммунальщиков поторопиться.- Домашняя ферма в Судогодском районе разводит только необычных животных. Кто в хозяйстве?Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00 на канале «Россия». Не пропустите!