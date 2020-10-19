В регионе стартовал второй этап антинаркотической акции

С 19 по 30 октября во Владимирской области проходит второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сообщает пресс-служба УМВД региона. По итогам первого – выявлено более 15 попыток незаконного оборота наркотиков.Такие мероприятия проводятся по всей стране регулярно. Цель – профилактика наркомании.«Любой житель 33-го региона может сообщить о фактах незаконного сбыта запрещённых веществ по номерам телефонов: (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный); (4922) 45-18-81», - призывают к гражданской активности в УМВД по Владимирской области.