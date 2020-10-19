Место катастрофы пока локализовать не удалось.

Поисковики регионального объединения "Часовые памяти" ищут в Киржачском районе места падения самолетов Ил-2 и Ла-5, потерпевших крушение в период с 1942 по 1944 год.Участники отрядов "Контакт" и "Гастелловец", обследовали территорию бывшего военного полигона и обнаружили фрагменты дюралевой обшивки, гильзы и звенья лент крупнокалиберных авиационных пулеметов. Место катастрофы пока локализовать не удалось. Но работы в окрестностях будут продолжены. Напомню, ранее в Собинском районе поисковики обследовали место падения самолета Ла-5 лейтенанта Мезина, погибшего при выполнении учебного полета в сентябре 1944 года. Обнаружены фрагменты дюралевой обшивки, внутренних агрегатов.