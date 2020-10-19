В Экспоцентре прошел форум "Владимирский предприниматель". В нём приняли участие более пятидесяти бизнесменов нашего региона. Что ждет бизнес после пандемии?
В Экспоцентре прошел форум "Владимирский предприниматель". В нём приняли участие более пятидесяти бизнесменов нашего региона.
Что ждет бизнес после пандемии?
В этом году форум посвящен развитию территорий. С приветственным словом к участникам по видеосвязи обратился первый заместитель Губернатора Александр Ремига. Он подчеркнул – форум в первую очередь направлен на обсуждение дальнейшего плана развития Владимирской области с точки зрения маркетинговой стратегии.
Александр Ремига, первый заместитель Губернатора Владимирской области:
- Будут затронуты три ключевых направления: туризм, агропромышленный комплекс и народно-художественные промыслы. По агропромышленному комплексу буквально на той неделе наши компании получили шесть номинаций на форуме „Золотая осень “. Наши специалисты принимали участие в дискуссии, посвященной агротуризму, это направление, на которое мы, в том числе, будем делать ставку, и видим в этом огромный потенциал.
Еще одной темой стало обсуждения состояния бизнеса после пандемии.
Этот вопрос волнует всех участников форума. Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксёнов, заявляет, что
бизнес-сообщество
нашего региона показало себя весьма устойчивым, благодаря поддержке государства и органов местной власти. И так , по его словам, будет и дальше.
Иван Аксёнов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:
- Меры поддержки были беспрецедентные, но сейчас Торгово-промышленная палата занимается тем, чтобы органы федеральных властей и местные учли те ресурсы, которые есть у бизнеса, они не безграничны. И приняли какие-то меры смягчения. Конкретно чего это касается... Максимально смягчить нагрузку, которая будет при принятии решения о взимании налога на недвижимость по кадастровой стоимости объектов.
Предприниматель Ольга Шевцова уже на протяжении 20 лет занимается производством одежды из натуральных тканей с росписью в технике батик.
Изделия из её "Шелковой
коллекции" неоднократно
побеждали на
всероссийских конкурсах . Бизнес для нее - еще и
творчество.
Оксана Шевцова, генеральный директор творческой мастерской ООО "Шелковая коллекция":
- Берём белую ткань, на неё наносим рисунок карандашом, обводим его специальным клеевым резервом, который не позволяет краске перетекать. А потом красками начинаем его расписывать. Каждая работа ручная, творческая и абсолютно неповторимая, потому что невозможно повторить смешение красок дважды одинаково. К сожалению или к счастью... В нашем случае, наверное, к счастью.
Работа форума сопровождалась выставкой продукции агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств. Лучшие предприниматели регионы были награждены благодарственными письмами.
Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"