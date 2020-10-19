В Экспоцентре прошел форум "Владимирский предприниматель". В нём приняли участие более пятидесяти бизнесменов нашего региона. Что ждет бизнес после пандемии?

В Экспоцентре прошел форум "Владимирский предприниматель". В нём приняли участие более пятидесяти бизнесменов нашего региона.Что ждет бизнес после пандемии?В этом году форум посвящен развитию территорий. С приветственным словом к участникам по видеосвязи обратился первый заместитель Губернатора Александр Ремига. Он подчеркнул – форум в первую очередь направлен на обсуждение дальнейшего плана развития Владимирской области с точки зрения маркетинговой стратегии.Александр Ремига, первый заместитель Губернатора Владимирской области:- Будут затронуты три ключевых направления: туризм, агропромышленный комплекс и народно-художественные промыслы. По агропромышленному комплексу буквально на той неделе наши компании получили шесть номинаций на форуме „Золотая осень “. Наши специалисты принимали участие в дискуссии, посвященной агротуризму, это направление, на которое мы, в том числе, будем делать ставку, и видим в этом огромный потенциал.Еще одной темой стало обсуждения состояния бизнеса после пандемии.Этот вопрос волнует всех участников форума. Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксёнов, заявляет, чтобизнес-сообществонашего региона показало себя весьма устойчивым, благодаря поддержке государства и органов местной власти. И так , по его словам, будет и дальше.Иван Аксёнов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- Меры поддержки были беспрецедентные, но сейчас Торгово-промышленная палата занимается тем, чтобы органы федеральных властей и местные учли те ресурсы, которые есть у бизнеса, они не безграничны. И приняли какие-то меры смягчения. Конкретно чего это касается... Максимально смягчить нагрузку, которая будет при принятии решения о взимании налога на недвижимость по кадастровой стоимости объектов.Предприниматель Ольга Шевцова уже на протяжении 20 лет занимается производством одежды из натуральных тканей с росписью в технике батик.Изделия из её "Шелковойколлекции" неоднократнопобеждали навсероссийских конкурсах . Бизнес для нее - еще итворчество.Оксана Шевцова, генеральный директор творческой мастерской ООО "Шелковая коллекция":- Берём белую ткань, на неё наносим рисунок карандашом, обводим его специальным клеевым резервом, который не позволяет краске перетекать. А потом красками начинаем его расписывать. Каждая работа ручная, творческая и абсолютно неповторимая, потому что невозможно повторить смешение красок дважды одинаково. К сожалению или к счастью... В нашем случае, наверное, к счастью.Работа форума сопровождалась выставкой продукции агропромышленных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств. Лучшие предприниматели регионы были награждены благодарственными письмами.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"