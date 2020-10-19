Исследование российской государственности. Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла восьмая традиционная научно-практическая конференция.

Исследование российской государственности. Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла восьмая традиционная научно-практическая конференция.В конференции приняли участие 30 человек. По большей части - это ученые, но были и заинтересованные студенты, приславшие свои научные работы. Главные темы - грамотное использование территорий и ресурсов страны, проблемы урбанизации.Валерий Федоров, генеральный директор всероссийского центра изучения общественного мнения,кандидат политических наук:- Мы живем в самой большой стране мира. Это и плюс и минус. Это и возможность, но это и проблема. Проблема в связности нашего очень большого, разбросанного, разного и не очень эффективно слепленного общества.Первая научная конференция, посвященная российской государственности во Владимирском филиале РАНХиГС состоялась ещё в 2011 году. Каждый год ученые и студенты традиционнообсуждаютважные проблемы страны. Кстати, наш город для конференциибыл выбран не случайно.Роман Евстифеев, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС, модератор дискуссии:- Мы исходили из того, что Владимир - это место зарождения Российской Государственности. То место, где Андрей Боголюбский 800 с лишним лет назад, в середине 12 века начал создавать единое централизованное и решили, что здесь наверное и надо его изучать. Где его ещё надо изучать? Ни в Москве, ни где-то там ещё, а именно во Владимире.Кроме проблем урбанизации, обсудили трудности борьбы спандемией коронавируса. В частности,то,как справляться совспышками болезни в небольших городах.Лариса Паутова, управляющий директор Фонда "Общественное мнение":- Пандемия - это конечно болезнь больших городов. Мобильность, плотность. Люди метро, люди в транспорте. Люди работают, приезжают уезжают. Сёлы и малые города болеют меньше, но пространство неоднородно. Потому что у сел и малых городов иногда меньше ресурсов, чтобы одолеть пандемию.Лучшие идеи будут опубликованы в специальном научном сборнике. Организаторы уверены - это поможет привлечь внимание к важным проблемам. А значит - улучшить нашу страну.Артём Яковенко, Дмитрий Лизунов, Вести Владимир