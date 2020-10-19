Это растение многие садоводы явно недооценивают и не сажают его у себя на участке.

Это растение многие садоводы явно недооценивают и не сажают его у себя на участке. Или отводят ему место в самом дальнем заброшенном углу. Даже ведущая рубрики "Во саду ли" Виктория Михеева не вынесла его "колкости" и просто-напросто избавилась от шипастого постояльца. И зря, считает эксперт нашей рубрики Валентина Блинова. Шиповник, а именно о нём и пойдёт сейчас речь, вполне достоин самого уважительного к себе отношения. А как он красив осенью...- Валентина Васильевна, честно признаюсь, растение, о котором мы сейчас будем рассказывать, я у себя на участке извела. Первоначально это была роза культурная, потом она переродилась в шиповник. Шиповник просто стал одолевать нас всех, разросся, стал колоть нас всех. Поэтому мы его выкорчевали. Но я знаю, что это полезное растение, а многие сорта очень декоративные. И название красивое - дикая роза. И прививают розу на шиповник потому, что она теплолюбивая, а сроднившись с шиповником она лучше переносит наши холодные зимы. Давайте расскажем об этом растении.- Зря вы выкорчевали Ваш шиповник. Вы могли плоды собирать, не уходя далеко от дома. А я у себя завела шиповник, причём несколько кустов. На солнечном месте. И он разросся. Теперь мы и с куста едим плоды, и заготавливаем на зиму. Он очень вкусный. А без шиповника жить нельзя, потому недаром ещё в 16-17 веке и даже раньше, заготавливали патоку из шиповника, то есть сироп из шиповника. И им отпаивали, аптек не было и это было первейшее средство поднять человека на ноги. Шиповник не только при простудах и как поливитаминное растение - чемпион по витамину С, он комплексно действует на организм, он так поднимает все жизненные силы. Там и лёгкое мочегонное действие и для сердца хорошо, и для давления. Это универсальное растение. Была даже такая повинность - собирать плоды шиповника, сушить и сдавать их в аптекарский приказ. Лечились им все и от многих болезней.- Валентина Васильевна, наверняка есть шиповник обыкновенный, который можно в лесополосе встретить, а есть и декоративные сорта.- Мы посадили самый обыкновенный, а обыкновенным у нас считают 2 вида шиповника - "роза собачья" и"роза майская". Они отличаются немного по колючкам — по шипам, но в основном по чашелистикам, которые остаются на плодах после созревания.- А есть плоды продолговатые у шиповника, а есть такие круглые. Это разные виды шиповника?- Если очень большой плод и круглый, это особый шиповник с Дальнего Востока - Роза морщинистая или Шиповник морщинистый. Работал с этим растением Мичурин и вывел Царицу севера - сорт с махровыми цветами, который не даёт плодов. Очень душистый. Цветы яркой окраски. У простых шиповников цветы бывают от белых, жёлтых до розовых, красных и красно-фиолетовых. И выбирают для подвоя - прививать розы, шиповник Майский, то есть Роза майская и Роза коричная. В нашей местности растёт ещё как декоративный вид ещё шиповник бедренецлистный, с чёрными плодами, высокие кусты, шипов много, цветки белые, желтоватые, махровые и их много. И цветёт он летом. Много шиповников. Они скрещиваются друг с другом, получаются новые виды, подвиды. Идёт самоопылетие. И их такое разнообразие, что учёные до сих пор не могут разобраться, сколько же видов шиповника в мире существует. Где-то до 600 видов. А сортов очень много. В нашей стране до 100 видов растёт.- Какие у шиповника вредители, какие болезни? Если он родственник розы, то, наверное, тля докучает.- Тля не так часто нападает на шиповник, всё-таки это дикорастущее растение. А вот паутинный клещ и пестрокрылка шиповниковая, они самый большой урон наносят шиповникам, высасывают соки. Если вы посадите на солнце шиповник и он будет обеспечен достаточным количеством влаги, полив будет, то растение будет здоровым, то более устойчивым будет к вредителям. Из болезней - мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость. Бороться с ними надо также, как и на других растениях семейства розоцветных.- Шиповник ведь неприхотливое растение, хорошо зимует у нас.- Да, единственное, нужно посадить саженцы с хорошо развитой корневой системой и первое время хорошо поливать, потому что все розоцветные при пересадке страдают. Ещё очень ценны у шиповника корни, кроме плодов.Продолжим давать полезные советы в следующем выпуске нашей программы «Во саду ли». Ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова всегда готовы делиться с вами информацией на любую садово-огородную тему. Ждать всего неделю.