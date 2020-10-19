Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Департамента предпринимательства Виктория Кулыгина.

Дальнейшее экономическое развитие Владимирской области обсудили на форуме «Владимирский предприниматель 2020». Организаторами мероприятия выступили Центр оказания услуг «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата Владимирской области при поддержке администрации Владимирской области.И. о. директора Департамента предпринимательства Виктория Кулыгина расказала о поддержке предпринимателей в условиях сложной эпидемиологической ситуации.По ее словам, поддержка предпринимателям оказывается на достаточно высоком уровне. В следующем году так же будут предоставляться информационно-консультационные услуги. При благоприятной эпидемиологической ситуации будут организовываться выставки и форумы – как в регионе, так и за его пределами. Финансовую поддержку можно получить в микрокредитной компании, фонде «Владимирлизинг», Гарантийном фонде Владимирской области. В рамках антикризисной программы есть кредитная линейка от 1 процента годовых. В льготной кредитной линейке для народно-художественных промыслов предусмотрена ставка 2 процента.Также на форуме по видеосвязи выступил первый заместитель Губернатора Александр Ремига. Он расказал о дальнейшем плане развития Владимирской области с точки зрения маркетинговой стратегии.- Будут затронуты три ключевых направления: туризм, агропромышленный комплекс и народно-художественные промыслы. С точки зрения маркетинга туризм должен выступать определённой оболочкой не только для привлечения экскурсантов или туристов, но также для продвижения экономического потенциала региона и привлечения инвестиций, – отметил он.