Владимирское "Торпедо" продолжает свою победную серию - у черно-белых уже семь побед подряд. Накануне подопечные Дмитрия Вязьмикина в гостях обыграли Тверь.

Владимирское "Торпедо" продолжает свою победную серию - у черно-белых уже семь побед подряд. Накануне подопечные Дмитрия Вязьмикина в гостях обыграли Тверь.Счет открыли хозяева- на тридцать шестой минуте пенальти реализовал Ярослав Ивакин. Но во втором тайме торпедовцы смогли дважды поразить ворота соперника. На 61 минуте Дмитрий Чернухин ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. А десять минут спустя Никита Кривцов перекинул мяч через вратаря. Защитник выбивал уже за линией ворот. 1-2. Для того, чтобы побить свой собственный рекорд, владимирским торпедовцам необходимы еще две победы. В 1969-ом году в чемпионате СССР черно-белые одержали восемь побед к ряду. Такую же победную серию наши футболисты выдали в двухтысячном году, в первенстве КФК.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК «Торпедо»:- Хочу поздравить ребят с победой. И болельщиков, которые приехали поддержать команду и очень активно ее поддерживали- спасибо им за это. В первом тайме не хавтило нам активности и агрессии впереди. В перерыве ничего не стали менять, просто напомнили линии атаки , как надо было действовать изначально, с первых минут первого тайма и игра сразу поменялась, у нас появились моменты , которые привели к голам.А вот футбольный клуб "Муром" продлил свою безвыигрышную серию - до шести матчей. Правда, уже второй тур подряд муромляне играют в гостях с бывшими участниками группы "Восток". Посреди недели Муром проиграл в Чите, а затем, в далеком Иркутске уступил местному "Зениту". Во втором тайме наша команда осталась в меньшинстве - Евгений Земко а две желтых карточки был удален с поля. Вскоре после этого хозяева сумели забить.Но даже вдесятером коллектив с берегов Оки сумел сравнять счет - Никита Киреевизбавился от опеки защитника и точно пробил в левый нижний угол. За три минуты до конца основного времени сибиряки вновь забили -2-1.По итогам тура футбольный клуб Муром опустился на девятое место, Торпедо на пятом. В следующем туре муромляне дома примут "Луки-Энергию", а торпедовцы сыграют во Владимире с Читой.