Больше трёх недель во Владимирской области ищут 7-летнего Савелия Роговцева из Горок. Правоохранительные органы допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и даже назначили вознограждение ..

Больше трёх недель во Владимирской области ищут 7-летнего Савелия Роговцева из Горок. Правоохранительные органы допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и даже назначили вознограждение в за информацию о местонахождении школьника.С 28 сентября сотни людей вовлечены в спасательную операцию. В ход идут все доступные методы – поиск мобильными группами, информирование в соцсетях, расклеивание листовок на улицах городов.К слову, активисты говорят о том, что ориентировки принялись сдирать. Случаи зафиксированы на улице Соколова-Соколёнка в областном центре и в Коврове.Несмотря на это, поиск первоклассника продолжается. Если вы обладаете какой-либо информацией, звоните по горячей линии 8 800-700-54-52 или 112.