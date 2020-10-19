Фестиваль продлится до 23 октября.

Сегодня во Владимире открывается первый фестиваль народных промыслов "Волшебное лукошко". Во Владимирской библиотеке детей и молодежи можно будет познакомиться с мастерами, узнать о разных народных промыслах и забрать себе с бесплатного мастер-класса подарок, сделанный своими руками.Фестиваль продлится до 23 октября. Сегодня там пройдет мастер-класс росписи по дереву "Владимирские узоры". В следующие дни желающие смогут познакомиться с приемами плетения из лозы, созданием традиционных башкирских украшений, тамбовской вышивкой и росписью "гороховецкой лошадки". Творческие встречи будут проходить в 12:00 на улице Мира 51 и в 14:00 на проспекте Строителей 23. Участие по предварительной записи по телефону 333-700.