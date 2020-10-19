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Жителей Владимирской области в понедельник, 19 октября, ожидает переменная облачность.емпература воздуха днем составит +4…6°С.Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное.

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