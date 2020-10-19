Возможно, он откроется в этом году.

Напомним, что храм в честь князей Владимира и Александра Невского на Большой Московской наали строить четыре года назад. Приблизительно на этом месте еще 200 лет назад стояла старинная Пятницкая церковь, а потом, во времена СССР, пластиковый павильон "Блинчики". Идею вернуть храм Большой Московской выдвинула почетный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова. Новый храм строят на деньги мецената из областного центра. Он может вместить одновременно до 150 человек.Этой осенью прохожие могли наблюдать, как устанавливают купол и кроют медью крышу. Теперь работы идут внутри - стены штукатурят, чтобы потом рапиать фресками. Готовится новый иконостас. Говорят, что прихожане смогут посетить новый храм уже в этом году, но официально его освятят только в 2021 году, в восьмисотлетний юбилей со дня рождения князя Александра Невского.