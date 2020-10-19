С 19 октября до конца 2020 года в рамках Международной недели инвесторов (WIW) будут проходить бесплатные онлайн-мероприятия для начинающих и будущих инвесторов.

Владимирцы все смелее выступают инвесторами, видя в этом альтернативу традиционным способам сохранения сбережений. По сообщению управляющей Отделением Владимир Банка России Надежды Калашниковой, количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями Владимирской области для инвестирования на бирже, с начала года выросло в 1,8 раза. Всего на 1 октября было открыто более 24 тыс. таких счетов. По этому показателю Владимирская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе, не считая Москвы и Московской области.С 19 октября до конца 2020 года в рамках Международной недели инвесторов (WIW) будут проходить бесплатные онлайн-мероприятия для начинающих и будущих инвесторов. На онлайн-занятиях для старшеклассников и студентов, взрослого населения и пенсионеров можно будет познакомиться с основами безопасного инвестирования, получить представление об основных инвестиционных продуктах, научиться распознавать мошеннические схемы и защищать свои права. Чтобы принять участие, необходимо перейти в соответствующий раздел на странице http://dni-fg.ru/wiw, выбрать дату и время мероприятия и зарегистрироваться.Международная неделя инвесторов – это глобальная кампания по повышению финансовой грамотности, инициированная Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). В этом году в мероприятии планируют принять участие около 100 стран и международных организаций.