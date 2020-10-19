Во Владимирской области продолжают создание резервного коечного фонда для лечения пациентов с Covid-19. Дополнительно в медучреждениях развернуто 70 коек для коронавирусных больных. В

Во Владимирской области продолжают создание резервного коечного фонда для лечения пациентов с Covid-19. Дополнительно в медучреждениях развернуто 70 коек для коронавирусных больных. В Областном центре специализированных видов медицинской помощи дополнительно развёрнуто 50 коек, ещё 20 мест открыто в Муромской городской больнице №3. При этом специализированные койки в Муроме также рассчитаны на тех, кому требуется хирургическое