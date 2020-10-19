Наложено штрафов на сумму – 434,2 тыс. рублей, взыскано – 331,1 тыс. рублей.

Сотрудники регионального Россельхознадзора с начала годавыявили 204,55 кг свежих груш, которые попадают под действие специальных экономических мер. Продукция обнаружена в розничной торговле, на мелкооптовых фруктово-овощных базах. Грушиизъяты и уничтожены механическим путем.Всего специалисты провели28 контрольно-надзорных мероприятий в области карантина растений. Кроме того, 159 мероприятий по иным основаниям: в том числе по выявлению запрещенной к ввозу продукции.В результате проведенных провероксоставлено 167 протоколов, выдано 1 предписание об устранении нарушений. Наложено штрафов на сумму – 434,2 тыс. рублей, взыскано – 331,1 тыс. рублей (76%). В судебные органы направлено 10 дел об административных правонарушениях.