Его оформили в Городской больнице ЗАТО города Радужный.

14 октября 2020 года во Владимирской области Государственным бюджетным учреждением «Городская больница ЗАТО города Радужный Владимирской области» оформлен юбилейный 300-тысячный электронный листок нетрудоспособности. В нашей области электронные листки нетрудоспособности выдаёт 111 медицинских организаций, сообщает пресс-служба регионального управления Фонда социального страхования.Самыми активными больницами Владимирской области по выдаче электронных листков нетрудоспособности в 2020 году стали:- ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2»;- ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3»;- ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова»;- ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная районная больница»;- ГБУЗ ВО «Меленковская центральная районная больница»;- ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром» и многие другие.Отмечается, что с 14 декабря 2020 года начнёт действовать новый Порядок выдачи и оформления больничных. Он включает в себя включая правила утверждённые приказом Минздрава России от 01.09.2020 N 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа».