На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 19 октября лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 19 октября лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.20 - во Владимире15 - в Гусь-Хрустальном районе13 - в Муромском районе7 - в Ковровском районе5 - в Петушкинском районе5 - в Гороховецком районе4 - в Александровском районе3 - в Кольчугинском районе3 - в Юрьев-Польском районе2 - в Собинском районе2 - в Меленковском районе2 - в Радужном1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 8508 случаев заболевания.1520 сл. в г. Владимире, 1261 сл. в Гусь-Хрустальном, 907 сл. о. Муром, 760 сл. в Петушинском, 699 сл. в Ковровском, 657 сл. в Александровском, 438 сл. в Вязниковском, 375 сл. в Собинском, 361 сл. в Юрьев-Польском, 250 сл. в Кольчугинском, 223 сл. в Меленковском, 199 сл. в Суздальском, 186 сл. в Селивановском, 180 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 148 сл. в Гороховецком, 111 сл. в Камешковском, 78 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.