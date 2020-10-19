В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции по горячим следам задержалимужчину, которыйпохитил деньги из кассы магазинав деревне Селивановского района. Сообщили в региональном УМВД.Продавец магазина рассказала полицейским, что в помещение вошел неизвестный молодой человек и, угрожая ножом, похитил из кассы около 8 000 рублей, после чего скрылся. Вечером этого же дня 21-летний житель Мурома был задержан.Установлено, что злоумышленник приехал в гости к друзьям, с которыми распивал спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек похитил деньги из кассы, после чего переоделся и на такси уехал в Муром, где продолжил отдых, потратив практически всё похищенное.В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело. Проводится проверка на причастность злоумышленника к совершению иных имущественных преступлений.