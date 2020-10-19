За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 53 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли две автоаварии. Полицейскими оформлено 357 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 71 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский район:По предварительной информации, 12 октября 2020 г. около 15:45 в г. Александрове у д.28 по ул. Кольчугинская 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 13 октября 2020 г. около 03:30 на 117 км автодороги М–7 «Волга» 42-летний водитель автомобиля «Скания», осуществляя движение по правой полосе в направлении г. Москва, допустил наезд на остановившийся перед затором в левой полосе автомобиль «Хендэ» под управлением водителя 1982 г.р. В результате столкновения автомобиль «Хендэ» отбросило в левую полосу движения, где произошло столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ» под управлением водителя 1971 г.р. После этого автомобиль «Скания» продолжил движение и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «ГАЗ–3009» под управлением водителя 1971 г.р., от удара автомобиль «ГАЗ–3009» совершил наезд на автомобиль «MAN» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля «Хендэ» скончался на месте происшествия, водитель и пассажиры 1982 г.р. и 1986 г.р. госпитализированы, водитель автомобиля «ГАЗ–3009» направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий район:По предварительной информации, 14 октября 2020 г. около 06:40 на 323 км автодороги М-7 «Волга» 48-летний водитель автомобиля «Хендэ» при прохождении левого поворота допустил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель госпитализирован.Кольчугинский район:По предварительной информации, 15 октября 2020 г. около 07:20 на 54 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – В.Дворики» 32-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1947 г.р. и с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Рено» госпитализирован, водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Киржачский район:По предварительной информации, 16 октября 2020 г. около 12:15 на 151км автодороги «А-108» 25-летний водитель автомобиля «Дэу» при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю «ДАФ» под управлением водителя 1975 г.р., после чего автомобиль «Дэу» совершил касательное столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилем «Киа» под управлением водителя 1973 г.р. и автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля «Дэу» госпитализирован, водитель автомобиля «Дэу» направлен на амбулаторное лечение.Киржачский район:По предварительной информации, 18 октября 2020 г. около 12:05 на 1 км автодороги Киржачского района «Киржач-Федоровское-Финеево-Санино-М7 Волга» 38-летний водитель автомобиля «BMW», двигаясь со стороны д. Финеево в сторону д. Федоровское, не учел дорожные, метеорологические условия, в результате чего утерял контроль над управлением своего автомобиля и совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (бетонный забор). В результате ДТП водитель госпитализирован.Муромский район:По предварительной информации, 17 октября 2020 г. около 18:40 на ул. Орловская у д. 23 «А» в г. Муроме 17-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул. Орловская по направлению к ул. Радиозаводское шоссе, при повороте налево на не регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Ваз» под управлением водителя 1991 г.р., движущемуся со встречного направления прямо. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» направлен на амбулаторное лечение.