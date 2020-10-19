Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова прокомментировала обращение жителей деревни Большие Лужки Гороховецкого района. "Вести" уже рассказывали об этой проблеме. После ремонтных работ на трассе М-7, люди оказались отрезанными от внешнего мира.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сегодня прокомментировала обращение жителей деревни Большие Лужки Гороховецкого района. "Вести" После ремонтных работ на трассе М-7, люди оказались отрезанными от внешнего мира.В таком положении оказались жители семи деревень Гороховецкого района. Дорожники уже ликвидировали пешеходный переход по которому жители деревни переходили трассу . А в ближайшем будущем планируется убрать и автобусные остановки. Людмила Романова заявила что обсудила ситуацию с руководством федеральной трассой. В управление сообщили, что пешеходный переход был убран с целью повышения безопасности дорожного движения, а вопрос с автобусными остановками находится в ведении местных властей. Сейчас Омбудсмен ведет переговоры с администрацией района.Людмила Романова, Уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- Вопросов, которые нужно решить- много. Это и межмуниципальное сообщение, потому что там достаточно большое количество деревень, которые располагаются не прямо по самой трассе, но рядом с ней, которым тогда необходимо обеспечить автобусное сообщение с заездом внутрь, чтобы жители могли беспрепятственно попадать в районный центр за различными услугами и возвращаться домой.Мы продолжим следить за развитием событий.