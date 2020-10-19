На эти цели выделено 77 млн рублей.

По результатам 2019 года Ковров, Муром, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный и Муромский районы, город Курлово, посёлки Великодворский, Красное Эхо, Мстёра и другие провели большую работу по сокращению налоговых недоимок и показали эффективные итоги деятельности по налоговым льготам. В качестве поощрения эти муниципалитеты получат дополнительные дотации из областного бюджета.«Рассчитываем, что это будет хорошим примером для их коллег. Владимирской области важно оставаться в лидерах по управлению финансами», - считает глава региона Владимир Сипягин.Таким образом, объём поддержки передовиков налоговой политики составит 77 млн рублей. Городские округа и муниципальные районы могут рассчитывать на сумму в 10 млн рублей. Городские и сельские поселения получат по 1,95 млн рублей.