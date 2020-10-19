Последние новости позволяют целому ряду экспертов говорить о начале второй волны коронавируса в России. Глава ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что виной всему – открытые границы с другими ..

Последние новости позволяют целому ряду экспертов говорить о начале второй волны коронавируса в России. Глава ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что виной всему – открытые границы с другими странами."Именно отдыхающие привезли нам с Юга вторую волну коронавируса", – цитирует "" депутата. Народный избранник предложил закрыть границы для россиян. По его словам, необходимо разрешить людям выезжать только в те государства, где эпидемия COVID-19 уже полностью побеждена.