Жители Юбилейной устали ждать ремонта пешеходной дорожки. Речь идёт о тротуаре между домом № 56 и 90-м детским садом. ( ул. Юбилейная ) Здесь ежедневно проходят десятки жителей всего

Жители Юбилейной устали ждать ремонта пешеходной дорожки. Речь идёт о тротуаре между домом № 56 и 90-м детским садом. ( ул. Юбилейная ) Здесь ежедневно проходят десятки жителей всего микрорайона. И местные состоянием дорожки недовольны. Особенно страдают пенсионеры. Антонина, жительница микрорайона: Плохая, идёшь, спотыкаешься. Тут уже лет сорок не делали ни тротуар, ничего. А ведь