На территории Владимирской области 19 октября 2021 года лабораторно подтверждено 294 случая...
На территории Владимирской области 19 октября 2021 года лабораторно подтверждено 294 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
63 - во Владимире
36 - в Гусь-Хрустальном районе
35 - в Муромском районе
30 - в Ковровском районе
14 - в Кольчугинском районе
13 - в Суздальском районе
12 - в Вязниковском районе
12 - в Петушинском районе
12 - в Александровском районе
11 - в Гороховецком районе
11 - в Киржачском районе
10 - в Собинском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Камешковском районе
5 - в Селивановском районе
4 - в Радужном районе
3 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 59 073 случая заболевания.