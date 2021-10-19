В России впервые официально отметили День отца. Он учрежден Указом Президента. Во Владимире в этот...

В России впервые официально отметили День отца. Он учрежден Указом Президента. Во Владимире в этот день назвали лучших пап. Слово Вере Куликовой.Аплодисменты победителю семейного конкурса видеороликов "Лучший папа Золотого кольца" в региональном этапе. Евгений Алексеенко стал лучшим в номинации "Глава большого дома". Евгений Алексеенко вместе с супругой воспитывает сына и двух дочек.Евгений Алексеенко, победитель регионального этапа конкурса "Лучший папа Золотого кольца":- Победа в конкурсе - это заслуга моей семьи. В первую очередь Кати-жены и Левы- старшего сына, потому что они набрали материал. Они сочинили, написали сценарий, они сделали видеоролик и отослали его на конкурс тоже они!Евгений Геннадьевич - руководитель скаутской организации области. Председатель правления "Совета отцов города Владимира". И директор самой большой во Владимире школы. Сорок шестой. Свои двери она распахнула 1 сентября. В ней учатся 1250 ребят. В его директорском кабинете всегда припасены конфеты. Для посетителей. А их всегда много. Зачастую родители приходят с детьми. Помощь неполным семьям, не только матерям, но и отцам-одиночкам. Это Евгений Алексеенко считает одной из главных задач.Евгений Алексеенко, победитель регионального этапа конкурса "Лучший папа Золотого кольца":- Искать такие семьи и предлагать им помощь, потому что папа может отказаться от финансовой помощи, от какой-то материальной такой помощи! Но ему нужна помощь в поиске работы, ему нужна помощь в ремонте в квартире, чтобы бригада приехала.)) Всего победителей регионального конкурса "Лучший папа Золотого кольца" шесть. Их организаторы конкурса собрали в первый российский День отца в Областном доме работников искусств. Призы, хороводы, сладкий торт с символикой конкурса. Всё - для лучших пап и их семей.Александр Цыганский, депутат Заксобрания, председатель оргкомитета конкурса:- Мы не ожидали, что Президент 4 октября объявит еще один государственный праздник - День отца. Очень символично, что сегодня, именно 17 числа, когда впервые вся страна отмечает этот праздник, мы подводим итоги этого замечательного конкурса. Уверен, что этот конкурс приживется на Владимирской земле.Финал межрегионального конкурса уже на этой неделе. Лучшего папу назовут в Ярославле - столице Золотого кольца.Вера Куликова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"