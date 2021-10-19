Тимати и Анастасия Решетова развелись в прошлом году. Бизнесмен Игорь Кудрявцев рассказал, зачем они встречаются вместе со всеми детьми.

Тимати и Анастасия Решетова развелись в прошлом году. Бизнесмен Игорь Кудрявцев рассказал, зачем они встречаются вместе со всеми детьми.Год назад россияне удивились, когда узнали, что Анастасия Решетова и Тимати расстались и уже подали на развод. Они были красивой парой, как считали многие. К сожалению, сказке пришел конец и каждый пошел своей дорогой.На тот момент у бывших супругов был совсем маленький ребенок. Мальчику дали необычное имя – Ратмир. У рэпера также есть дочка от первого брака Алиса. Участник "Фабрики звезд" старается как можно чаще собирать всех своих детей вместе, чтобы у них с детства были хорошие отношения.16 октября Ратмиру исполнилось два года. Конечно, родители присутствовали на празднике вместе. Звезды даже сделали совместную фотографию. На день рождения, конечно, пришла и Алиса."Однозначно они в хороших отношениях и это хорошо, когда пары после развода остаются в теплых отношениях. Я уверен, они будут хорошими партнерами по жизни. Тем более Тимати все самое лучшее делает для сына и всегда держит контроль семьи", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" бизнесмен Игорь Кудрявцев.Эксперт уверен, что после расставания каждый может делать все, что хочет, и встречаться со всеми, кем хочет. Тимати, собственно, так и делает. Певец не успел покинуть ЗАГС, как уже отправился на шоу "Холостяк", где закрутил роман с одной из участниц."Тимати – свободный человек, у него может быть своя личная жизнь. Собственно, как и у Решетовой. Они, главное, хорошие родители. Это здоровый подход для семьи в отношении ребенка", – подытожил он.