Суздальская межрайонная прокуратура обвинила двух местных жителей и направила в суд уголовное дело....

Суздальская межрайонная прокуратура обвинила двух местных жителей и направила в суд уголовное дело. Виновные обвиняются в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.Расследованием установлено, что в мае 2021 года обвиняемые подготовили в укромных местах три земельных участка, на которые высадили не менее 40 растений конопли, после чего регулярно осуществляли необходимые агротехнические мероприятия, планируя использовать созревшие растения для личного потребления.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что собрать «урожай» у обвиняемых не получилось, поскольку их действия пресечены сотрудниками полиции, растения изъяты из незаконного оборота.Одному их них также вменяется незаконное хранение марихуаны, обнаруженной по месту его жительства. Вину они признали в полном объеме.Рассматривать дело по существу будет Суздальский районный суд.