При этом 51 855 человек с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 67 пациентов.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 13 пациентов. Об этом 19 октября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2133 летальных исхода.При этом 51 855 человек с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 67 пациентов.За минувший день медики выявили ещё