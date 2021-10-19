Отправляют на службу по всем правилам. Осенний призыв стартовал – в областном сборном пункте кипит работа. Будущих военнослужащих принимают с учётом коронавирусных ограничений. Накануне

Отправляют на службу по всем правилам. Осенний призыв стартовал – в областном сборном пункте кипит работа. Будущих военнослужащих принимают с учётом коронавирусных ограничений. Накануне все помещения тщательно обработали специальным дезинфицирующим средством. Специалисты, как и призывники – в масках, соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, молодые люди сдают экспресс-тесты на ковид-19. Для этого у них из пальца